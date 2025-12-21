News

Monte Bianco è più basso, l’allarme degli esperti: perché e di quanto

by Adnkronos
Non è più alto 4.810 metri ma 4.807,3 metri. E’ il Monte Bianco, che risulta essersi abbassato. A lanciare l’allarme sono i ricercatori della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur. Grazie a una missione condotta in collaborazione con il Laboratoire Edytem dell’Université de Savoie Mont-Blanc. 

“Il rilievo topografico non era mirato solamente a ottenere la quota della sommità,” spiega Fabrizio Troilo, coordinatore dell’area ricerca della Fondazione, “ma proprio a ricostruire tutto l’intorno della cima con l’obiettivo futuro di misurarne l’evoluzione e i cambiamenti”.  

Droni, telerilevamento e georadar sono gli strumenti utilizzati per fare un focus sullo stato di salute della montagna più alta d’Europa. In questo modo è stato definito il cosiddetto “stato zero” del punto più alto d’Europa. 

Esiste una serie storica di misure della cima del Monte Bianco, da quelle più antiche a quelle più recenti che sono fatte ogni due anni dai geometri dell’Alta Savoia. “Una serie che mostra variazioni piuttosto irregolari nel tempo, i dati recenti suggeriscono l’inizio di un trend di graduale e costante diminuzione”, afferma Troilo aggiungendo: “Il fatto che a queste quote estremamente elevate dove non si pensava che il cambiamento climatico potesse avere un impatto ci fa veramente pensare all’entità del cambiamento climatico che stiamo vivendo e questo ci dovrebbe far riflettere”. 

