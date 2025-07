Mondiali nuoto, Sara Curtis fa la storia e centra la finale dei 100 sl. Chi è la nuova stella del nuoto italiano

(Adnkronos) –

Sara Curtis fa la storia ai Mondiali di nuoto di Singapore e centra la finale della gara regina, i 100 metri stile libero. L'azzurra ha fatto segnare il quarto tempo in semifinale dopo Mollie O'Callaghan, Cheng Yujie e Beryl Gastaldello (il settimo complessivo) e domani, venerdì 1 agosto, tornerà in vasca per giocarsi una medaglia. Per lei, 100 stile libero in 53"39, tempo che le garantisce la corsia numero 1. Sara diventa così la prima italiana riuscita a conquistare questo traguardo nella specialità regina. "Il tempo onestamente non mi soddisfa, penso e sono certa di valere molto meno" le sue parole dopo la semifinale. Poi la precisazione: "È bellissimo essere in una finale mondiale, ora me la godrò. Ma questo crono non rispecchia il mio stato di forma". Ma chi è Sara Curtis? Nata a Savigliano il 19 agosto 2006 da padre italiano e madre nigeriana, l'azzurra fa parlare di sé già da tempo. Qualche mese fa era stata per esempio grande protagonista agli Assoluti di Riccione, trionfando proprio nei 100 stile libero in 53"01 e conquistando così il pass iridato, con un record italiano sfilato a Federica Pellegrini (e risalente al 25 giugno 2016, quando fece esplodere lo Stadio del Nuoto di Roma durante il 53esimo trofeo Sette Colli).

Sempre a Riccione, Sara aveva stabilito per due volte il nuovo record nazionale nei 50 metri stile libero, abbassandolo a 24"52 nelle batterie e a 24"43 nella successiva finale. Ad aprile si è trasferita negli Stati Uniti, per studiare e allenarsi all'Università della Virginia. Oggi fa sognare il nuoto italiano a Singapore. —[email protected] (Web Info)