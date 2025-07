Mondiali nuoto, Martinenghi argento nei 100 rana: “Notte passata a vomitare, ho dato tutto”

(Adnkronos) –

Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore oggi lunedì 28 luglio. L'azzurro, campione olimpico in carica nella specialità, chiude al secondo posto in 58"58 al termine di una gara nuotata in maniera clamorosa. Meglio di lui solo il cinese Qin con 58"23. Per il fuoriclasse azzurro, partenza spaziale e tocco da leader a metà gara, poi il sorpasso di Qin nella progressione finale e la vittoria per la Cina. Bronzo al kirghizo Petrashov. Quinto l'altro azzurro Ludovico Viberti. L'azzurro, provato a fine gara, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport di aver avuto problemi dopo la semifinale di ieri: "Vuoto dentro, ho passato la notte in bagno a vomitare. Ho dato tutto, ci ho messo il cuore. Sono al settimo cielo, anche se non sembra. Sono felicissimo". Con questo argento, il 25enne di Varese allunga una serie di medaglie incredibile dal 2021, tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Curiosità: l'argento di oggi arriva esattamente un anno dopo l'oro alle Olimpiadi di Parigi. Intanto sorridono anche Thomas Ceccon e Simona Quadarella, che centrano le rispettive finali nei 100 dorso e nei 1500 stile libero. Ceccon, campione olimpico a Parigi, va in finale con il quarto tempo complessivo (52"35) dopo il terzo posto nella seconda semifinale. Fuori Christian Bacico, decimo complessivo in 52''72. Quadarella andrà invece a giocarsi le medaglie nei 1500 stile libero con il terzo crono. —[email protected] (Web Info)