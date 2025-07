Mondiali nuoto 2025, chi è Nicolò Martinenghi: argento nei 100 rana

(Adnkronos) –

Nicolò Martinenghi medaglia d'argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Il fuoriclasse del nuoto azzurro, campione olimpico dei 100 metri rana a Parigi 2024 esattamente un anno fa, si è messo al collo un'altra medaglia scintillante ai Mondiali di Singapore, oggi lunedì 28 luglio con il secondo posto in 58''58 alle spalle del cinese Qin. L'azzurro ha arricchito così un curriculum stellare: campione europeo nei 50 e nei 100 rana a Roma 2022, campione del mondo nei 100 a Budapest 2022, campione olimpico a Parigi 2024 e ora L'exploit del 28 luglio 2024 a Parigi, il momento più alto della sua carriera, era stato il coronamento di un viaggio iniziato nel 2019 con la vittoria nei 100 rana agli Assoluti di Riccione. Il primo squillo, con il crono di 58''75 che per la prima volta aveva abbattuto il muro dei 59'' a livello nazionale. La consacrazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la medaglia di bronzo nei 100 rana e nella 4×100 metri misti. Poi gli Europei, tappe intermedie prima dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021: medaglia d'oro nella 4×100 metri misti, argento nei 50 e 100 metri rana e bronzo nella 4×50 metri misti. Ai Mondiali di Budapest 2022 ecco poi l'oro nei 100 metri rana e nella 4×100 metri misti, oltre all'argento nei 50 rana. Gli Europei di Roma sono una marcia trionfale con 3 ori: 50 e 100 metri rana oltre alla staffetta 4×100 metri misti, come contorno l'argento nella 4×100 mista. Nei Mondiali di Fukuoka 2023 argento nei 100 rana, risultato bissato ai Mondiali di Doha 2024 (anche nei 50), con l'aggiunta del bronzo nella staffetta mista. Dopo il capolavoro di Parigi, a Singapore arriva l'ennesimo punto esclamativo. Esattamente un anno dopo quella giornata magica sotto la Tour Eiffel.