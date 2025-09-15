News

Mondiali di Tokyo, Aouani è bronzo nella maratona

by Adnkronos
(Adnkronos) – Ancora una medaglia, la quarta, per l’Italia ai Mondiali di Tokyo oggi, lunedì 15 settembre. Nella maratona Iliass Aouani si è aggiudicato il bronzo al termine di una gara tattica, condotta in modo esemplare dall’azzurro, con il tempo di 2h09:53 si legge sul sito della Fidal. È il coronamento di una stagione fantastica per il milanese, campione europeo in carica che ha trionfato ad aprile nella prima edizione degli Europei di corsa su strada a Lovanio in Belgio, e ora riesce a salire anche sul podio iridato.  A vincere il tanzaniano Alphonce Simbu al fotofinish con una volata mozzafiato, in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era in testa all’ingresso nello stadio (2h09:48 il crono per entrambi). Tra i migliori anche il primatista italiano Yohanes Chiappinelli, sesto in 2h10:15, mentre si è fermato Yeman Crippa al 32esimo chilometro. 
L'Italia si è aggiudicata una medaglia d'argento grazie a una strepitosa Nadia Battocletti nei 10mila metri, un altro argento con Antonella Palmisano, seconda nei 35 chilometri di marcia e un bronzo con Leonardo Fabbri nel lancio del peso con la misura di 21,94.  —[email protected] (Web Info)

