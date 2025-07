Mondiali di nuoto, una bambina in finale: la 12enne Yu Zidi stupisce a Singapore

(Adnkronos) – Una bambina ai Mondiali di nuoto di Singapore. La Cina schiera la 12enne Yu Zidi, che dà spettacolo nei 200 misti. La baby prodigio, nata il 16 ottobre 2012, nuota in 2'10''22 e si qualifica per la finale con il settimo tempo. A comandare è la canadese Summer McIntosh (2'07''39), seguita dalla statunitense Alex Walsh (2'08''49) e dalla giapponese Mio Narita (2'09''16). La finale è in programma martedì 28 luglio. Yu Zidi parteciperà in totale a 3 gare nei Mondiali che si sono aperti con le sessioni del 27 luglio. Yu Zidi nuoterà anche nei 400 misti e nei 200 farfalla. Nei 200 misti, in particolare, la giovanissima atleta ai recenti campionati cinesi ha offerto prestazioni che le avrebbero permesso di arrivare in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. In generale, la federnuoto internazionale – World Aquatics – prevede che alle sue competizioni partecipino atleti dai 14 anni in su. Le deroghe sono possibili solo in caso di risultati cronometrici all'altezza: Yu Zidi, prima dei Mondiali, ha fatto segnare tempi 'da grande' e a Singapore ha confermato di meritare un posto ai blocchi di partenza. —[email protected] (Web Info)