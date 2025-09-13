News

Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Giornata 2 dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Dopo la pioggia di medaglie azzurre nella prima giornata di gare oggi, domenica 14 settembre, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. In pista di nuovo tanti big azzurri: dalle frecce azzurre Marcell Jacobs e Zaynab Dosso al re del salto in alto Gianmarco Tamberi, ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani. Ecco gli azzurri in gara oggi, domenica 14 settembre, ai Mondiali di atletica: 00:30 Rebecca Lonedo – maratona (FINALE) 2:00 Federico Riva, Pietro Arese, Joao Bussott Neves – 1500 metri (batterie) 2:00 Sara Fantini – lancio del martello (qualificazioni) 04:20 Giada Carmassi, Elena Carraro – 100 ostacoli (batterie) 11:35 Edoardo Scotti, Luca Sito – 400 metri (batterie) 
11:40 Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Manuel Landa, Matteo Sioli – salto in alto (qualificazioni)
 12:25 Alice Mangione, Anna Polinari – 400 metri (batterie) 
13:20 Zaynab Dosso – 100 metri ( semifinali)
 
13:45 Marcell Jacobs – 100 metri (semifinali)
 14:07 Gaia Sabbatini, Marta Zenoni – 1500 metri (semifinali) 
15:13 Zaynab Dosso – 100 metri (ev. FINALE)
 
15:20 Marcell Jacobs – 100 metri (ev. FINALE)
 I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky: “Droni russi in Polonia e Romania,...

Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve

Tim Music Awards, Achille Lauro annuncia il suo...

Premio Campiello, vince Wanda Marasco con ‘Di spalle...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre

Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK....

Juve-Inter 4-3: chi è Adzic, l’eroe bianconero del...

Infrastrutture, Rixi: “Investimenti per le grandi opere devono...

Juve-Inter 4-3, il gol di Adzic premia i...

Juve-Inter 4-3, Adzic lancia i bianconeri in testa...