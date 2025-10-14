News

Mondiali 2026: dall’Argentina a Qatar e Capo Verde, tutte le nazionali già qualificate

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sorprese clamorose, solite big, grandi ritorni. Si delinea pian piano il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti e le selezioni da attenzionare non mancano. Se tante squadre vanno ancora a caccia del pass per il torneo (o dei playoff), tante altre aspettano con tranquillità la prossima estate. Dall'Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per Brasile, Uruguay ed Egitto, ecco l'elenco delle qualificate (finora) ai Mondiali 2026.  Ecco l'elenco di tutte le nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico: 
Stati Uniti (Paese ospitante)
 
Canada (Paese ospitante)
 
Messico (Paese ospitante)
 Giappone Nuova Zelanda Iran Argentina Uzbekistan Corea del Sud Giordania Australia Brasile Ecuador Uruguay Colombia Paraguay Marocco Tunisia Egitto Algeria Ghana Capo Verde Sudafrica Qatar 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morte di Paolo Taormina, la confessione di Maranzano:...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 14 ottobre

“Italia a Udine può eliminare Israele almeno sul...

Udine, manifestanti sfondano barriere di sicurezza al corteo...

Under 21, Italia-Armenia 5-1: doppietta super di Camarda...

Qualificazioni Mondiali, oggi Italia-Israele – La partita in...

Caso Scieri, Cassazione conferma condanne per i due...

Roma, 17enne accoltellato alla coscia: il presunto aggressore...

Sinner: “I crampi a Shanghai? Errore mio”. E...

Automotive, studio AlixPartners: ‘arretra mercato europeo, nel 2030...