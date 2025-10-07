News

Mizrahi torna sul ‘definisci bambino’: “Per Onu sono bimbi, per noi soldati”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna sull'ormai celebre frase "definisci bambino", pronunciata durante un acceso scambio con Ezio Iacchetti a Cartabianca, spiegando di averlo "detto perché la definizione di ‘bambino’ è diversa a seconda dell’interlocutore. Secondo l’Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei dieci". “Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l’Onu sono bambini, per Israele sono combattenti”, ha affermato a margine del flashmob per il 7 ottobre a Milano.  Durante la puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 nella serata del 16 settembre, Iacchetti è intervenuto sulla situazione nella Striscia di Gaza. La discussione si è accesa rapidamente, con scontri continui tra i due interlocutori. E oggi Mizrahi è tornato sulla lite spiegando che "i palestinesi arruolano bambini in combattimento dai 14 anni, gli mettono un mitra in mano e li mandano a combattere. Durante la guerra l’età è scesa ai 12 anni. Sono loro che mettono a rischio la vita di tantissimi ragazzi. Per un soldato è difficile riconoscerli da lontano: se vede qualcuno che gli punta un mitra, spara”, ha spiegato Mizrahi.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

LeBron James, la ‘decisione’ è solo uno spot

“L’8 ottobre tutti in piazza”, Freedom Flotilla invita...

Mediobanca, lo ‘sgarbo’ a Nagel nel giorno dell’addio:...

Trump a famiglie ostaggi: “Torneranno tutti a casa,...

Tumori, Motta (Acto Sicilia): “Bando Gilead rende concreto...

Webuild inaugura ‘Evolutio’, dall’8 ottobre all’Ara Pacis di...

Ricerca, da Silva (Gilead): “Bandi per circa 18...

William e Kate portano i figli al pub…...

Alzheimer, Lorenzin (Pd): “Italia guidi strategia europea per...

Corinne Clery e il tradimento del figlio: “Ho...