Milly Carlucci ufficializza ‘Canzonissima’, il varietà prossimamente su Rai1

(Adnkronos) – È ufficiale: ‘Canzonissima’, il varietà che ha segnato la storia della televisione italiana, torna su Rai1. A dare l’annuncio è la stessa conduttrice Milly Carlucci, attraverso un post a sorpresa sui suoi canali social. La conduttrice ha pubblicato un breve video promozionale in cui appare il titolo della trasmissione, ‘Canzonissima’ appunto, accompagnato dalla sua voce che annuncia “prossimamente su Rai1”. Un video sulle note di ‘Zum Zum Zum’, celebre sigla dell’edizione 1968, cantata da Mina.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul format rinnovato, sulla data di messa in onda né sul cast che affiancherà la conduttrice.

