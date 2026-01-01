News

Milano, Filippo batte tutti: è il primo nato del 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Filippo è il primo bambino a nascere a Milano nel 2026: il parto è avvenuto all’ospedale Buzzi un minuto dopo la mezzanotte. Il pargolo pesa 2780 grammi. Non si è fatta attendere la risposta in rosa: dieci minuti dopo la mezzanotte all’ospedale Macedonio Melloni ha visto la luce Isabella. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute. 

Nel corso del 2025, nei due presidi ospedalieri sono stati registrati complessivamente 4.921 parti, di cui 3.268 all’Ospedale Buzzi e 1.653 alll’Ospedale Macedonio Melloni. 

Al Niguarda invece alle 4.03 è stata Sofia (3260 grammi), la prima del 2026 ha vedere la luce. Ha preso il testimone dei nuovi nati da Gioele (3700 grammi), l’ultimo del 2025, nato alle 17.48. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile...

Nordcorea, Kim ai suoi soldati che combattono con...

Dal Bangladesh agli Usa ma anche Ungheria, Russia...

La Bulgaria nell’euro, il G20 di Miami e...

I grandi anniversari del 2026, da Agatha Christie...

New York, Mamdani giura da sindaco: in migliaia...

Quando il viaggio è su misura (astrale), una...

Famiglia nel bosco, oggi papà Nathan oggi incontra...

Saldi, al via il 2 gennaio in Valle...

Esplosione in un bar di una stazione sciistica...