Milano, due ragazzi feriti a coltellate: grave un 18enne

(Adnkronos) – Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens vicino a parco Sempione a Milano. Sul caso indaga la squadra mobile del capoluogo lombardo.  Da una prima ricostruzione, la chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco prima delle 2.30 di notte e, arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un diciasettenne egiziano ferito con un'arma da taglio alla testa e un ragazzo italiano di 18 anni, ferito sotto l'orecchio destro e all'addome. Il 18enne, a quanto si apprende, è il ferito in condizioni più gravi: è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La polizia è al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto. 
