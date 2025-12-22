News

Milano Cortina, Goggia: “Io alzabandiera ai Giochi? Non so ancora nulla”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Fare alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla, non ho ricevuto alcuna chiamata”. E’ la risposta della campionessa azzurra di sci alpino Sofia Goggia prima di entrare al Quirinale per la consegna della bandiera agli atleti di Milano Cortina a chi chiede della proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, di farle fare l’alzabandiera a Cortina, dopo esser rimasta esclusa dalla rosa dei portabandiera.  

“Se accetterei? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni”, ha aggiunto Goggia. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Scuola, l’accusa della Ue: “Italia viola diritti alunni...

Fossati (Galbusera): “Con Aisla al fianco delle persone...

Stella di Natale, perché si secca così in...

Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”

Ballando, Fognini esulta: “Questo terzo posto vale un...

Sla, Cerri (NeMo): “Fondamentale una comunità coesa per...

Sla, Massimelli (Aisla): “Solo con la ricerca cambia...

Telethon, Bnl Bnp Paribas raccoglie 9 milioni nel...

Generale ucciso a Mosca: chi era Fanil Sarvarov...

Ballando, La Rocca elogia Barbara D’Urso: “Una regina,...