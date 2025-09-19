News

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a visita Coventry ma “contatti continui” con Abodi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha già avuto, coordinandosi con Fondazione Milano Cortina 2026, con cui dialoga quotidianamente, contatti diretti, cordiali e positivi con il Comitato Olimpico Internazionale. Lo apprende l'Adnkronos, in seguito al disappunto del Comitato Olimpico Internazionale nei confronti del governo italiano per l'assenza di esponenti dell'esecutivo durante la visita in Italia della presidente del Cio Kirsty Coventry, a Milano negli ultimi giorni per la riunione del Comitato esecutivo del Cio in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I vertici del Cio avevano inviato una lettera a Fondazione Milano Cortina 2026, manifestando un certo dispiacere per l'assenza di ministri alla visita istituzionale nel capoluogo lombardo. "In questi giorni non ho incontrato personalmente alcun rappresentante del governo, ma altri membri del comitato avranno incontri la settimana prossima con esponenti del governo e attendo comunicazioni" aveva detto Coventry in conferenza stampa nel pomeriggio, dopo la riunione del Comitato esecutivo del Cio. Incalzata sulla questione, prima di lasciare l'albergo in cui ha alloggiato in questi giorni, la presidente aveva detto: "We are not taking any more question". Tradotto, "Non accettiamo altre domande". —milano-cortina-2026/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati...

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i...

Caccia russi in Estonia, Tallinn invoca articolo 4...

Dal climate change alle pandemie, a Milano un...

Conte: “No a primato dei nostri valori se...

Unioni civili, Cassazione apre ad assegno di divorzio

“Non ci sono più gli americani di un...

Stefano De Martino vittima di furto a Milano:...

Festa del cinema di Roma, dall’omicidio Willy Monteiro...

Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco...