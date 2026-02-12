News

Milano Cortina, Brignone da sogno: oro olimpico nel SuperG tra le lacrime

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una straordinaria Federica Brignone vince, tra le lacrime, l’oro olimpico nel SuperG femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026. La campionessa azzurra, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiuso con il tempo di 1.23.41. Un tempo che vale la storia e che porta Federica nella leggenda dello sport italiano. Seconda la francese Romane Mirandoli (a +0.41) e terza l’austriaca Cornelia Huetter (a +0.52). La Brignone, reduce da un brutto infortunio al ginocchio e da un lungo stop, aveva destato preoccupazione ieri in allenamento per aver sentito dolore al ginocchio, ma questa mattina ha stupito il mondo. Ancora una volta. 

 

 

