News

Milano Cortina, argento Italia in staffetta femminile short track

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Ancora una medaglia italiana dallo short track: è l’argento della staffetta femminile, davanti alla premier Giorgia Meloni. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l’impresa è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. Una seconda posizione conquistata alla fine della gara da 27 giri, in cui le azzurre sono state a lungo quarte. Oro alla Corea del Sud, bronzo per il Canada e medaglia di legno per l’Olanda. 

Tra gli spettatori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha lungamente applaudito la staffetta azzurra. La premier seduta sugli spalti ha scattato foto alle atlete, poi le ha applaudite una a una, prima del via della gara. 

 

 

 

 

milano-cortina-2026

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Pucci si prende il Tapiro d’Oro: “Mia comicità...

Milano Cortina, la storia di Jake Canter: dieci...

Migranti, risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per...

Champions League, oggi Bodo/Glimt-Inter – Diretta

Bimbo Napoli, parla l’esperto dell’Heart Team: “Ecco perché...

Milano Cortina, Casper cade durante Italia-Usa di curling....

Serie A, oggi Milan-Como – Diretta

Come perdere 6 kg in 20 giorni, la...

William e la salute mentale: “Mi prendo molto...

Lo chef di Casa Italia: “Le mie Olimpiadi...