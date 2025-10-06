News

Milano, black out su linea metro 2: convogli bloccati in galleria

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Black out nella linea 2 della metropolitana di Milano, la cosiddetta linea 'verde', che è stata momentaneamente sospesa. Diversi treni sono rimasti bloccati al buio in galleria.  "Un problema elettrico ci ha costretto a sospendere momentaneamente il servizio della M2", spiega Atm in un avviso diramato via App. "Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri -prosegue l'avviso-. Stiamo lavorando per risolvere il problema e riaprire la linea nel più breve tempo possibile". Dopo il blocco, circolazione dei treni è ripresa per alcuni minuti, poi, è stata di nuovo sospesa.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrana Monticiana, dal...

Shanghai, Munar resta senza calzini per il caldo...

XXII congresso Ass. Luca Coscioni, ecco le 5...

Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora...

Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a...

Criptovalute, poche tutele e rischi elevati: al via...

Pulisic fa ‘mea culpa’ dopo il rigore sbagliato...

Sanità, con One Health Foundation prevenzione in piazza...

Ferrarelle società benefit a fianco del ‘Premio Malaparte’

Russia, l’ultimo allarme dei servizi: “Londra attaccherà una...