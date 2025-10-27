News

Migranti, naufragio al largo di Lesbo in Grecia: 4 morti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono morte dopo che un'imbarcazione di migranti è affondata al largo della costa sud-occidentale di Lesbo, in Grecia. Sette sopravvissuti, tutti cittadini sudanesi, sono stati tratti in salvo durante le operazioni di soccorso in corso, durante le quali sono stati recuperati anche i quattro corpi delle vittime. Secondo l'emittente statale Ert, i venti forza sei stanno ostacolando le operazioni di soccorso, che coinvolgono imbarcazioni della guardia costiera e un elicottero Super Puma. 
