News

Migranti, fonti Viminale: “Arriva in Toscana nuovo Cpr per spacciatori e violentatori”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale, il Ministero dell’Interno ha in programma di realizzare in Toscana – come a Trento e in Emilia Romagna – un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti specifici. La struttura sarà infatti riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi, come quelli commessi nell’ambito dello spaccio di droga e della violenza sessuale. Come spiegano le stesse fonti, sulla base delle norme vigenti, il migrante irregolare è trattenuto in un Cpr a seguito di una convalida del giudice ed è libero in qualsiasi momento di lasciare il centro se accetta il rimpatrio nel Paese di origine. (di Giorgia Sodaro) —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morte Franzoso. Garrone: “Impegno di tutti sulla sicurezza,...

Antonella Clerici confessa a ‘È sempre mezzogiorno’: “Ho...

Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina, il...

Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova, le...

Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati ‘Carta...

Fecondazione, Ivi: “Apre a Roma centro Pma tecnologicamente...

Sindrome vescica iperattiva, in Italia nuova opzione terapeutica

Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al...

A Milano ‘Colorfuture parade’, musica e colori per...

Mantova, scende dall’auto per chiudere il garage: 54enne...