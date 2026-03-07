News

Menarini, Ceo Barker Ergun: “Vogliamo essere ammiraglia dell’oncologia in Italia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Noi vogliamo creare un’azienda ammiraglia in Italia nel campo dell’oncologia, questo è il nostro impegno e la nostra sfida”. Lo ha detto Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini, facendo il punto sui principali dati del Gruppo farmaceutico, questa sera a Firenze, nel corso di un incontro con la stampa alla Camera di Commercio, insieme a Lucia Aleotti, azionista e membro del board. 

“Noi siamo un’azienda europea, noi vogliamo che l’Europa sia veramente forte, ma il trend invece fa vedere l’opposto, perché la guerra per chi diventerà leader è tra gli Stati Uniti e la Cina”. “C’è proprio bisogno che l’Europa faccia le cose di cui abbiamo parlato dopo il rapporto Draghi, e dobbiamo farle velocemente”, ha detto. 

“Noi vogliamo creare un’azienda ammiraglia in oncologia – ha proseguito il Ceo -, un’azienda innovativa, che sia un’azienda nazionale italiana: è il mio desiderio, siamo su quella strada, questo è il nostro convincimento. Ma noi vogliamo anche vedere dove abbiamo i problemi, vogliamo che l’Europa acceleri in modo che ce la facciamo tutti insieme”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Menarini, Aleotti: “Nostro Gruppo con crescita solida”

Dallo ‘zar’ Putin raccontato da Massini a De...

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner si allena a Indian Wells, tifosa urla:...

Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data...

Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento...

Due condanne in Appello per il soldato morto...

Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle...

Roma, 23enne su auto a noleggio non si...

Ferrari, delusione dopo qualifiche Gp Australia: “Mercedes di...