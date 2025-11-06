Meghan Markle torna a recitare, la duchessa già sul set per ‘Close Personal Friends’

(Adnkronos) –

Meghan Markle torna a recitare in un film, dopo aver lasciato il suo ruolo in Suits otto anni fa, a seguito dell’annuncio del fidanzamento con il principe Harry. Interpreterà se stessa nella commedia ‘Close Personal Friends’, degli Amazon Mgm Studios, che vede la partecipazione di Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid e Henry Golding.

“Meghan era sul set oggi”, ha detto una fonte a People. “Ha una piccola parte. Sembrava molto rilassata e felice. Si è presentata a tutti ed è stata molto dolce e con i piedi per terra”. Un’altra fonte ha dichiarato al The Sun: “Questo è un momento importante per Meghan e segna il ritorno a ciò che ama veramente fare. È stata sommersa di offerte, ma questa sembrava quella giusta. Il principe Harry, ovviamente, la sostiene molto e vuole semplicemente che Meghan faccia tutto ciò che le procura gioia”.

Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono trasferiti a Montecito, in California, nel 2020, dopo aver abbandonato i loro ruoli reali nel Regno Unito. Continuano a vivere nella comunità con i loro figli, il Principe Archie, 6 anni, e la Principessa Lilibet, 4 anni. Nel 2022, Variety chiese alla Duchessa se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di tornare a recitare. “No. Ho chiuso”, rispose Meghan all’epoca. “Credo che mai si dovrebbe dire mai, ma la mia intenzione è assolutamente di no”. Lo scorso marzo ha debuttato la serie Netflix della Duchessa, ” With Love, Meghan”, tornata con la seconda stagione ad agosto. Quest’anno Netflix pubblicherà anche un episodio speciale per le feste. Meghan ha anticipato l’episodio al Fortune’s Most Powerful Women Summit , affermando che è “davvero bello”.

Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016, quando la futura Duchessa del Sussex recitava in Suits durante la prima messa in onda della serie su Usa Network. In seguito, dopo l’annuncio del fidanzamento, Meghan si è ritirata dalla recitazione. Si sono sposati nel 2018. Nella sua intervista di fidanzamento del 2017 con Harry, Meghan ha parlato di aver deciso di abbandonare la recitazione per trasferirsi nel Regno Unito e stare con lui. “Non lo vedo come una rinuncia a qualcosa,ma soltanto come un cambiamento”, disse allora. “È un nuovo capitolo. E tieni presente che lavoro al mio show da sette anni. Quindi siamo molto, molto fortunati a poter avere una serie così longeva e, una volta raggiunto il traguardo dei 100 episodi, ho pensato: ‘Sai cosa? Ho spuntato questa casella e sono davvero orgogliosa del lavoro che ho fatto, e ora è il momento di lavorare in squadra con te'”, ha detto, riferendosi a Harry.

