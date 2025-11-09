News

Medicina, Salonia (Siu): “Urologo punto di riferimento per salute maschile”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Essere uomini è un compito impegnativo; esserlo nel 2025 lo è ancora di più. Oggi, infatti, la sfida più grande è imparare a prendersi cura di noi stessi, e farlo affidandoci agli altri. Molte delle nostre fragilità riguardano la sfera della genitorialità e dell’intimità. Questo non sorprende: per come la nostra società ci ha abituati — dal punto di vista culturale, sociale e perfino evolutivo — affidarsi, mostrare vulnerabilità, resta difficile. In questo percorso di consapevolezza, l’urologo è una figura di riferimento fondamentale. È lo specialista che si occupa delle fragilità maschili legate all’apparato urogenitale, ma anche un punto di riferimento per la salute maschile nel suo insieme. Affidarsi a lui deve diventare un gesto naturale, un atto di fiducia e di cura verso se stessi”. Lo ha detto Andrea Salonia, consigliere nazionale Società italiana di Urologia intervenendo al Congresso nazionale Siu a Sorrento che si chiude oggi 9 novembre. 

“È proprio su questo messaggio che la Società Italiana di Urologia lavora ogni giorno. Quest’anno, con la nostra nuova campagna di informazione, vogliamo ribadire un concetto semplice ma importante: andare dall’urologo significa volersi bene e prendersi cura delle proprie fragilità”, conclude. 

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bergamo, aggredisce la compagna e la lascia in...

Cinema, Giuli: “Sguaiati attacchi Pd e M5S danneggiano...

Ryanair, nuove regole da mercoledì novembre: carta d’imbarco,...

Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta

Gaza, Idf: “Corpo ostaggio consegnato a Croce rossa”

Domenica In, Mara Venier si opera: “Dopo la...

Atalanta-Sassuolo 0-3, doppietta di Berardi e gol di...

Tumori, Fabi (Aiom): “Cancro seno malattia sociale, serve...

Manovra, Giorgetti: “Massacrati su taglio Irpef ceto medio,...

Flop Megalopolis, Francis Ford Coppola vende la sua...