News

Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'autore – insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira – del delitto costato la vita nel 1975 alla 19enne Rosaria Lopez e, nel 2005, dell'uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, questa mattina è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio di 92 su 110.  Davanti ai professori dell'università Roma Tre, tra i quali il relatore Paolo Alvazzi Del Frate, che per l'occasione lo hanno raggiunto nel carcere di Velletri dove è detenuto, il settantenne Izzo ha discusso la tesi dal titolo 'Il lato oscuro dell'illuminismo giuridico'.  "Ho sentito il mio assistito, orgoglioso per una laurea che rappresenta una forma di risocializzazione e riscatto personale – racconta all'Adnkronos l'avvocato Rolando Iorio, che da oltre 15 anni difende Angelo Izzo – Sono convinto che al termine di questo lungo percorso di studi, possa avere compreso ancora di più i grandissimi errori che ha commesso". (di Silvia Mancinelli) 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sostenibilità, Ravanelli (F2i Sgr): “Trasformiamo il capitale in...

Nel cuore di Roma 54 edicole a rischio...

Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della...

Jannik Sinner: “Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile”

Professioni, Cni incontra la Camera croata degli ingegneri...

Sostenibilità, Dal Verme (Agenzia del Demanio): “Fondamentale fare...

Trump, nuovo elogio a Meloni: “Ispirazione per tutti”....

Energia, Bertini (Enea): “Efficienza e rinnovabili devono andare...

Tabacco, Prandini: “Con contratti filiera garantiamo futuro a...

Sabrina Colle: “Mia vita dedicata alla ripresa di...