News

Marta Bassino operata, rientro non prima di 4-6 mesi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si è conclusa l’operazione alla Clinica La Madonnina di Milano a cui è stata sottoposta la sciatrice azzurra Marta Bassino dopo l'infortunio. Alla campionessa piemontese, che è stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, è stata ridotta e sintetizzata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, con reinserzione del legamento collaterale mediale. Sin dalle prossime ore Bassino comincerà la fase riabilitativa che la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. Nel corso dell’allenamento della squadra femminile, che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo, la ventinovenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, è caduta mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano...

La parola ‘sovrappeso’ divide: linguaggio neutro o stigma?

Ucraina e Gripen, i ‘Grifoni’ supersonici che la...

Maltempo, oggi scatta l’allerta arancione: in arrivo temporali...

Brigitte Bardot: “Qualche idiota diffonde notizia della mia...

Atalanta-Slavia Praga 0-0, la Dea spreca: solo pari...

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del...

Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva...

Sinner ‘snobba’ le critiche per il no alla...

Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De...