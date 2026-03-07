News

Manuela Arcuri, la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano”. Manuela Arcuri ospite oggi a Verissimo ha parlato della separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. “Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio”, ha raccontato l’attrice.  

Arcuri e l’ex marito sono genitori di Mattia, nato nel 2014: “Rimaniamo dei genitori uniti per l’amore di nostro figlio”.  

L’attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura: “Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l’inizio della fine. Abbiamo cominciato a considerarci di meno”. Forse i tanti anni di matrimonio hanno influito nella coppia: “È difficile mantenere alta la complicità e la passione. Dopo tanti anni subentra della monotonia, e questo fa rallentare il rapporto”.  

La 49enne ha confidato che è stata una decisione di coppia: “Non ci sono state terze persone di mezzo, il nostro errore è stato quello di non averne parlato insieme”.  

“La separazione l’ho vissuta molto male – ha aggiunto Arcuri -. Giovanni rimarrà la persona più importante della mia vita e ora abbiamo instaurato un ottimo rapporto”.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma...

Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene...

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi...

Pisa, trovato cadavere nell’Arno a Santa Croce﻿: a...

Sabalenka show a Indian Wells: passa il turno...

Inter, Thuram ha la febbre: a rischio il...

Menarini, Ceo Barker Ergun: “Vogliamo essere ammiraglia dell’oncologia...

Menarini, Aleotti: “Nostro Gruppo con crescita solida”

Dallo ‘zar’ Putin raccontato da Massini a De...

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv