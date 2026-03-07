Manuela Arcuri, la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati”

(Adnkronos) – “Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano”. Manuela Arcuri ospite oggi a Verissimo ha parlato della separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio. “Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio”, ha raccontato l’attrice.

Arcuri e l’ex marito sono genitori di Mattia, nato nel 2014: “Rimaniamo dei genitori uniti per l’amore di nostro figlio”.

L’attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura: “Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l’inizio della fine. Abbiamo cominciato a considerarci di meno”. Forse i tanti anni di matrimonio hanno influito nella coppia: “È difficile mantenere alta la complicità e la passione. Dopo tanti anni subentra della monotonia, e questo fa rallentare il rapporto”.

La 49enne ha confidato che è stata una decisione di coppia: “Non ci sono state terze persone di mezzo, il nostro errore è stato quello di non averne parlato insieme”.

“La separazione l’ho vissuta molto male – ha aggiunto Arcuri -. Giovanni rimarrà la persona più importante della mia vita e ora abbiamo instaurato un ottimo rapporto”.

spettacoli

