Mantova, 90enne fa retromarcia e uccide la moglie

(Adnkronos) – Una donna di 87 anni è morta dopo essere stata investita dal marito 90nne, che stava effettuando una manovra di retromarcia con la sua auto. È accaduto questa mattina a marcaria, nel mantovano. I sanitari dell'Areu 118 hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata all'ospedale civile di Mantova, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione carabinieri di Marcaria per i rilievi del caso. Il marito della vittima è stato deferito all'autorità giudiziaria per omicidio stradale e il veicolo è stato posto sotto sequestro. —[email protected] (Web Info)