Manovra, Ciancitto (Fdi): “Già 250 mln annui per medicina territorio ma faremo altri investimenti”

(Adnkronos) – “Dobbiamo senza dubbio potenziare la medicina del territorio e la medicina specialistica ambulatoriale. Solo così possiamo migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, mettendo al centro non il paziente, ma la persona. Abbiamo stanziato già 250 milioni di euro annui per la medicina del territorio, non bastano, dunque faremo altri investimenti ma il percorso giusto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie per dare risposta alla persona è quello di potenziare la medicina del territorio”. Così Francesco Ciancitto, deputato di Fdi e membro della Commissione Affari sociali e sanità della Camera, intervenendo al 57° Congresso specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma. 

