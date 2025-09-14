News

“Mandate amore alla famiglia di Kirk”, Chris Martin e i Coldpaly fischiati dai fan

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – I Coldplay sono stati fischiati dai fan che hanno contestato la band dopo che Chris Martin ha salutato l'attivista americano di destra Charlie Kirk durante un concerto allo stadio di Wembley. Durante l'esibizione, il leader della band Martin si è rivolto al pubblico prima di suonare il successo del 2005 'Fix You' invitandoli ad alzare le braccia e dicendo: “Potete inviarlo alla famiglia di Charlie Kirk", l'attivista 31enne leader dell’organizzazione trumpiana 'Turning Point Usa', ucciso da uno sparo nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah "Potete inviarlo alla famiglia di chiunque, potete inviarlo alle persone con cui non siete d'accordo, ma inviate loro comunque amore”, ha detto ancora l'artista.   Martin ha anche incoraggiato i fan a “mandare amore” ai familiari o a chiunque abbia “attraversato momenti terribili”, rivolgendosi anche alle “persone pacifiche in Medio Oriente, Ucraina, Russia, Azerbaigian, Sudan e Somalia”, seguito da fuochi d'artificio celebrativi. I fan dei Coldplay hanno criticato la band: molti di coloro che erano presenti al concerto hanno utilizzato i social per esprimere disapprovazione nei confronti del messaggio di Martin rivolto a Kirk e alla sua famiglia. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Verissimo, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Non perdonerò...

Atalanta-Lecce 4-1, De Ketelaere ispira e Juric cala...

Verissimo, Raoul Bova confessa: “Ho vissuto un incubo,...

Ue, Meloni: “Non è più tempo di accordi...

Dybala, problema fisico contro il Torino. Salta il...

Morto Ricky Hatton, l’ex campione del mondo di...

Jacobs, il ritiro dopo la delusione di Tokyo?...

MotoGp, ordine d’arrivo del Gp San Marino e...

MotoGp, Marquez trionfa nel Gp di San Marino....

Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini:...