News

Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump: “Io non ero sulla scheda e abbiamo perso”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Il 34enne candidato democratico si avvia a vincere le elezioni oggi secondo le proiezioni. Mamdani sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Andrew Cuomo, candidato indipendente e principale avversario di Mamdani, si è già congratulato con il democratico per il risultato. 

La tornata elettorale regala un successo pieno ai democratici. In Virginia, Abigail Spanberger è stata eletta governatore e sconfigge il repubblicano Glenn Youngkin. In New Jersey, vittoria di Mikie Sherrill contro il repubblicano Jack Ciattarelli. 

Il presidente Donald Trump si è espresso con una serie di post sul social Truth. “L’assenza di Trump sulla scheda e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni secondo i sondaggisti”, uno dei messaggi del presidente. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Mamdani vince le elezioni di New York, chi...

“Rischio morte più alto per chi non va...

Putin, lo show e il messaggio: “Ecco le...

Belve, Iva Zanicchi inciampa e cade mentre lascia...

Belve, Irene Pivetti: “Ho avuto una carriera unica,...

Russia contro Italia tra offese e toni alti....

Manovra, dalla Cgil a Confindustria: ecco i punti...

Referendum Giustizia, il vademecum del voto: precedenti, quorum,...

Belve, Pappalardo: “L’Isola dei famosi è diventata l’Isola...

A ‘Belve’ Fagnani diventa medico, la gag con...