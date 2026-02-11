News

Maltempo, allerta meteo arancione oggi su Calabria e Sicilia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Italia sempre nella morsa del maltempo: due le regioni con allerta meteo arancione oggi giovedì 12 febbraio e otto in allerta gialla. Il Mediterraneo è interessato da diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico: uno di questi porterà venti forti e precipitazioni, specie sulle regioni del versante tirrenico e nevicate consistenti sulla Valle d’Aosta.  

 

L’avviso prevede dalla mattinata di oggi nevicate al di sopra di 1200-1300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Attesi inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata, e il persistere dei venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.  

Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.  

 

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano Cortina, slittino magico: Italia fa doppietta d’oro

Migranti, via libera del governo al ddl: dal...

Iran, Trump vede Netanyahu e insiste su negoziati:...

Roma, carta identità elettronica: nuovo open day nel...

I Romani usavano escrementi umani come medicina: in...

Azzurri nel video del Pd sul referendum, Buonfiglio:...

Donna scomparsa da un mese nel torinese, ritrovato...

Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena...

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri...

“Kurt Cobain non si suicidò, ma fu assassinato”,...