News

Malore per Massimiliano Fuksas, l’archistar ricoverato a Firenze

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’architetto romano Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore nella serata di venerdì 9 gennaio giorno del suo 82esimo compleanno, che ha festeggiato a Firenze.  

L’archistar di fama internazionale si trovava a Firenze per presentare il suo ultimo libro ‘È stato un caso’ (Mondadori, 2025) al Nuovo Teatro Nazionale, insieme all’architetto fiorentino Marco Casamonti. Dopo l’incontro, si era recato a cena in un ristorante del centro, dove si è sentito male. 

Secondo quanto appreso, le sue condizioni non destano preoccupazione. L’architetto resterà in osservazione fino al completamento degli esami previsti, al termine dei quali è attesa la dimissione. 

 

cultura

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

De Rossi torna su Milan-Genoa: “La ‘buca’ di...

Non solo Can Yaman, almeno 7 vip tra...

Minneapolis, continuano manifestazioni contro Ice per la morte...

Valanga in Valle d’Aosta, morto scialpinista

Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna...

Bresh ferito al volto da un Dobermann, come...

Morte Alex Marangon, cinque indagati

Amedeo Minghi contro Annalisa, la critica alla cantante:...

Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana

Can Yaman, chi è la star delle soap...