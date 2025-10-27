News

Macerata, assalto a portavalori in A14: usati esplosivo e armi semiautomatiche

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tentativo di rapina a due furgoni portavalori lungo la carreggiata sud dell'A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, verso le ore 18 di questo pomeriggio. I furgoni sono stati attaccati da armi semiautomatiche ed esplosivo, sono stati sparsi sulla strada anche chiodi a tre punte, ma né le guardie giurate né gli utenti dell'autostrada in transito sono stati feriti. ⁠La rapina non è andata a buon fine e i rapinatori si sono allontanati a mani vuote. La polizia di Macerata ha attivato immediatamente il piano antirapina. Sul posto polizia stradale, squadra mobile, commissariato di Civitanova Marche e polizia scientifica. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: “Sono scioccato,...

Sinner, incontro con Sonego a Parigi: “Hai vinto?”

Incidenti sul lavoro, operaio di 29 anni muore...

Inchiesta mascherine, Marcello Minenna assolto. I difensori: “Restituita...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S...

Regioni, Ciambetti (Consiglio Veneto): “Diventino protagoniste nuovo patto...

Pier Paolo Pasolini, Veltroni: “La sua morte rimane...

Regioni, Pallante (Consiglio Molise): “Futuro territori passa anche...

Pasolini, a Roma ‘Sguardi d’archivio’: il ritratto di...

Regioni, Balleari (Consiglio Liguria): “Con Cnel percorso nuovo...