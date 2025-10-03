Luca Banchi nuovo ct azzurro: “Il punto più alto della mia carriera”

(Adnkronos) – Il Salone d’Onore del Coni ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Luca Banchi, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Maschile fino al 2028. L'ex coach della Lettonia, 60enne di Grosseto, prende il posto di Gianmarco Pozzecco, che ha lasciato la panchina dell'Italbasket dopo tre anni di mandato al termine dell'Europeo. Grandi aspettative sono riposte nel nuovo tecnico come ha sottolineato il presidente della Fip Gianni Petrucci. "Innanzitutto voglio salutare Gianmarco Pozzecco, a cui mi lega un grande affetto. Ci siamo lasciati bene, in questi anni Gianmarco ha sempre onorato l’impegno e ricreato grande entusiasmo intorno alla Nazionale. Quanto alla scelta di Banchi, c’è stata subito piena convergenza con Gigi Datome e Salvatore Trainotti perché Luca racchiude tante qualità e ha maturato diverse esperienze internazionali, raccogliendo consensi e successi. Il suo contratto è triennale e scadrà dopo i Giochi Olimpici di Los Angeles, che rimangono sempre il nostro obiettivo più importante. Io ti timbro nel cuore i cinque cerchi olimpici. Non esiste altro, le Olimpiadi sono tutto, il coronamento di una vita". Poi aggiunge alla platea: "Volete un titolo? Con l’arrivo in Nazionale di Banchi, vogliamo…Sbancare”. Molto emozionato il neo Ct Luca Banchi che avrà come assistenti allenatori Marco Ramondino, Adriano Vertemati e Iacopo Squarcina. Inoltre proseguirà la sua collaborazione con lo staff tecnico della Nazionale Riccardo Fois, mentre Matteo Panichi lavorerà a tempo pieno per la Fip. “Provo emozione e gratitudine, questo è per me il punto più alto della mia carriera. Nel processo di innamoramento con la pallacanestro, tutti i miei riferimenti più importanti sono arrivati da giocatori e allenatori della Nazionale. Ora raccoglierne l’eredità è uno straordinario onore, oltre che una responsabilità che ho iniziato ad avvertire dal mio primo giorno in Federazione". "Raccolgo il testimone di Gianmarco Pozzecco, con la Lettonia ho affrontato l’Italia due volte nel corso dell’estate e ho avuto modo di apprezzare da vicino la forza e la coesione del gruppo Azzurro: l’ultima estate è stata esaltante, ci sono tanti giovani talentuosi e promettenti e vorremmo che la Nazionale avesse un ruolo centrale nella loro crescita -ha aggiunto Banchi-. Come ho avuto modo di capire ed apprezzare da coach della Lettonia, la Nazionale è sopra tutto e tutti: se in un Club alcune volte si fatica a trasmettere ai giocatori il senso di appartenenza alla squadra, in una Nazionale tutto ciò è inutile perché certi valori sono intrinseci”. Ottimista anche Gigi Datome, coordinatore del Settore Squadre Nazionali Maschili: “C’è grande felicità e soddisfazione nell’ufficializzare il nuovo incarico di Luca Banchi, figura che abbiamo scelto per le sue qualità dentro e fuori dal campo e per la straordinaria esperienza internazionale maturata in sette Paesi diversi. L’estate appena trascorsa è stata ricca di soddisfazioni per la pallacanestro italiana, ripartiamo con entusiasmo certi che coach Banchi potrà conferire ulteriore autorevolezza al nostro progetto. Vogliamo che tutte le nostre Nazionali parlino lo stesso linguaggio, che siano riconoscibili in termini di rispetto e attaccamento alla Maglia. Lavoriamo per questo, certi che i risultati ci premieranno”. —[email protected] (Web Info)