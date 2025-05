Lomazzo, scontro tra camion e pullman con 30 bambini a bordo: morta una maestra

(Adnkronos) –

Gravissimo incidente stradale oggi, lunedì 19 maggio, a Lomazzo tra un camion e un pullman che trasportava una scolaresca di 30 bambini. Nello scontro, avvenuto in galleria sull'autostrada A36, è morta la maestra che accompagnava i bimbi in gita e due bambini e l'autista sono rimasti feriti. All’altezza dello svincolo di Lazzate in direzione Varese il pullman ha tamponato il mezzo pesante. Fortunatamente, la maggior parte dei piccoli passeggeri è rimasta illesa, riportando solo lievi escoriazioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con cinque squadre dai comandi di Como, Varese e Monza per liberare dalle lamiere l’autista e una delle due accompagnatrici. Per quest’ultima, una donna, non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. L’autista è stato estratto in condizioni serie e trasportato in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese.

Due bambini sono stati soccorsi in codice giallo: uno portato all’ospedale Sant’Anna di Como, l’altro trasferito in elisoccorso al San Gerardo di Monza. Il conducente del camion è rimasto illeso. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: oltre all’elisoccorso, sono intervenute due automediche, due auto infermieristiche, otto ambulanze, tre furgoni Areu per il supporto logistico, le Forze dell’Ordine e la Polizia Stradale. L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato, con pesanti disagi al traffico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. —[email protected] (Web Info)