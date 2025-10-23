News

Lituania, la denuncia: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano. Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta si conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea". Lo ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social. "Il ministero degli Esteri lituano – ha aggiunto – convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi". 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, è morto il 27enne vittima di un...

Gianni Morandi festeggia i 60 anni di ‘C’era...

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Ucraina-Russia, Putin a Trump: “Le sanzioni Usa al...

Telefonata tra Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini...

Messi, nessun ritiro: l’argentino rinnova con l’Inter Miami

In Manovra tagli alle metro di Roma, Milano...

Progetto Iupals, in arrivo primi 2 studenti palestinesi...

Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi...

Ricomporre lo scisma anglicano dopo 5 secoli? Un...