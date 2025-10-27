News

Lituania ha chiuso la frontiera con la Bielorussia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che alcuni palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo lituano per la terza notte consecutiva. Lo ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania affermando che i valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi "per un periodo indefinito". La Lituania condivide un confine di 680 chilometri con la Bielorussia. 
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Appalti e Ccnl al centro dell’evento FonARCom

Terremoto in Irpinia, oggi scuole chiuse ad Avellino...

Trump: “Putin dovrebbe far finire guerra in Ucraina...

Gaza, media: “Israele non sa dove siano le...

Incidente in Moto 3, Dettwiler colpito in pieno...

Argentina, Milei trionfa alle elezioni: vittoria con oltre...

Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno:...

Ucraina, Russia: “Vertice di Budapest dipende dagli Usa”....

Lazio-Juve, all’Olimpico lo striscione in ricordo di Silvia...

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Messico e classifica...