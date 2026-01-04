News

Lazio-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, la Lazio ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – nel lunch match dell’Olimpico, valido per la 18esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio, con polemiche, contro l’Udinese, partita terminata 1-1, mentre gli azzurri di Conte, dopo il trionfo in Supercoppa, hanno battuto la Cremonese per 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund. 

 

La sfida tra Lazio e Napoli è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte 

 

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Manovra, ceto medio e rottamazione: come cambia il...

Domenica In, oggi domenica 4 gennaio: tra gli...

United Cup, oggi Italia-Svizzera: orario e dove vedere...

‘Verissimo – Le storie’, domenica 4 gennaio: le...

Venezuela, il ‘tesoro nero’ di Caracas: 300 miliardi...

Maternità e lavoro, cos’è la child penality e...

Venezuela, Trump chiude era di Maduro: gli scenari....

Cia e Delta Force per l’assalto perfetto, così...

“Venite a prendermi, codardi”, il discorso di Maduro...

Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del...