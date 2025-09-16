News

“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Brutte notizie per l'Inter alla vigilia della partita di Champions League contro l'Ajax, ad Amsterdam. in vista della trasferta olandese, la squadra di Cristian Chivu forse dovrà fare a meno del capitano Lautaro Martinez. L'argentino ha saltato l'allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile per un problema alla schiena, svolgendo soltanto lavoro in palestra, ma partirà comunque con la squadra per Amsterdam. La curiosità – come racconta un video diffuso dalla Gazzetta dello Sport – è che i compagni di squadra hanno scoperto proprio durante l'allenamento del problema del capitano. Tra questi c'è Thuram, che entra in campo, inizia il riscaldamento, non vede il compagno di reparto e chiede: "Dov'è Lauti?".  Intanto, Chivu ha messo in preallarme Bonny, che potrebbe così fare coppia con Thuram al centro dell'attacco nella sfida di Champions League contro gli olandesi.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Depistaggio Cucchi, giudici Appello: “Intento dei carabinieri era...

Robert Redford, la vita privata segnata da amori...

Milano, abusi su allieve minorenni: arrestato istruttore di...

Blitz proPal all’Università di Pisa, docente finisce al...

Robert Redford, la foto con Gianni Minà e...

Social vietati ai minori di 16 anni, Onorato:...

Arca Fondi e Itinerari Previdenziali disegnano il futuro...

Coppa Davis, il servizio da ping-pong di Piros...

Cultura, nuova mostra de La Galleria Bper ‘Il...

Meteo, caldo anomalo con picchi di 34° fino...