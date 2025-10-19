News

Latina, suicidio 14enne: al via contestazioni disciplinari a personale scolastico

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – In merito al suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, esaurita in queste ore la parte ispettiva partirà la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico interessato. È quanto apprende l'Adnkronos, sul caso del ragazzo che si è tolto la vita lo scorso settembre, alla ripresa dell'anno scolastico, presumibilmente dopo diversi episodi di bullismo. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky: “Putin non si ferma con le...

Tumori, regista Valentini: “Chiave racconto non è vita...

Tumori, Montanaro (Gsk): “Progetto Back to Life è...

Como-Juve 2-0, Kempf e Paz stendono i bianconeri

Tumori, cancro vescica: 70% pazienti libero da malattia...

Festa di Roma, Brunori: “Mercato della musica troppo...

Ranucci, sui social video fake Donzelli. Il deputato:...

Tumori, cancro seno triplo negativo: con anticorpo coniugato...

Louvre, il clamoroso furto della Gioconda nel 1911:...

Cancro seno triplo negativo, con anticorpo farmaco-coniugato si...