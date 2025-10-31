L’arena di Eicma ‘MotoLive’ compie vent’anni, Meda: “Traguardo importante”

(Adnkronos) – MotoLive, l’arena di Eicma, compie vent'anni. "Un traguardo eccezionale", dice il presidente dell'Esposizione internazionale delle due ruote, Pietro Meda, anticipando che il compleanno verrà festeggiato "con un'estensione record: oltre 60mila metri quadri di area, di cui una parte coperta da terra per eccezionali evoluzioni e gare in fuori strada". Dal 6 al 9 novembre prossimi, a Fiera Milano Rho, l’area esterna dell’Esposizione internazionale delle due ruote, si trasformerà così ancora una volta nel palcoscenico più atteso per gare, show mozzafiato, intrattenimento dal palco centrale e stunt acrobatici. "Eicma si ripete e cresce e festeggia i vent'anni di 'MotoLive', un'area che ci contraddistingue e continuerà a farlo per i prossimi anni", promette Meda. Tra i contenuti più attesi di 'MotoLive', c’è il ritorno della Champions Charity Race, con duelli a inseguimento che metteranno in sella più di quaranta piloti, tra cui vere e proprie leggende del motorsport, divisi in due categorie: Rally e Legend. "MotoLive troverà e riabbraccerà tanti campioni, che vengono a correre la nostra storica Charity Race. Dopo i grandissimi ritorni dell'anno scorso, quest'anno tornerà a correre Kevin Schwantz", anticipa il presidente di Eicma, assicurando che durante tutte le giornate dell'Esposizione ci saranno "un parterre di altissimo livello e grandi sfide". L'entry list 2025 della categoria Legend, che corre sabato 9 e domenica 10 sulle monocilindriche specialistiche da flat track, include oltre 35 titoli mondiali, con campioni dell’asfalto tra cui Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Alex Gramigni, Jeremy McWilliams e Thomas Chareyre. Gli specialisti del fuoristrada rispondono, invece, con Stefan Everts, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Marco Belli. In pista anche le Case ufficiali: Beta, Tm, Yamaha e Ducati, che porterà in gara una speciale Desmo450 Mx da flat track affidata al sei volte campione del mondo della specialità Francesco Cecchini. Dopo il successo dell’Edizione 2023 e 2024, giovedì 7 e venerdì 8 tornano in pista anche le maxienduro bicilindriche, le regine del mercato. Per questo segmento, stessa formula con gare a inseguimento e la presenza di ben 16 marche differenti, che schierano i loro piloti scelti tra ambassador e migliori specialisti dell’off-road legati ai rispettivi brand. Le Case ai cancelletti di partenza: Aprilia, Benelli, Bmw, Cfmoto, Fantic Motor, Harley-Davidson, Honda, Kove, Ktm, Moto Morini, Mv Agusta, QJ Motor, Triumph, Voge e Yamaha. Infine, special guest di Eicma 2025: Kevin Schwantz, che per l’intera quattro giorni scenderà in pista a capo della parata finale dopo ogni gara.

