La volta buona, Antonella Elia smentisce Pietro Delle Piane: “È una barzelletta”

(Adnkronos) – “È una barzelletta”. Con queste parole Antonella Elia ospite oggi a La volta buona commenta le dichiarazioni rilasciate dall’ex compagno Pietro Delle Piane durante la puntata di ‘Storie al bivio’, andata in onda sabato 22 novembre su Rai 2. “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”, aveva detto Delle Piane.

Una versione dei fatti che oggi l’attrice ha smentito. “Non è vero, non è andata così. È ovvio che gli ho detto che mi sono stufata e che non lo sposo più prima di andare in televisione a dirlo”, ha chiarito l’attrice. “Si, sono vulnerabile ma non lo avrei mai fatto”, ha aggiunto Elia.

La showgirl aveva annunciato le nozze a settembre, dopo due mesi il dietrofront. Incalzata da Caterina Balivo sulle motivazioni di questa scelta, Antonella Elia ha detto: “In questi 6 anni e mezzi sono successe tante cose. Adesso sono in lutto, non è che l’amore se n’è andato”, ha spiegato. “Sto maturando la decisione – ha spiegato – che abbiamo due caratteri diversi. È successo un episodio grave, caratteriale. Io considero il matrimonio una cosa sacra, allora ho pensato di fermarmi prima”. “Devo stare da sola, soffrire la solitudine. Devo riappropriami”, ha concluso.

