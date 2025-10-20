La Spagna contro l’ora solare. Sanchez: “Il cambio non ha senso”

(Adnkronos) – "Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso". Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, in campo contro il ritorno dell'ora solare, in vigore nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26. Bisogna spostare indietro le lancette di un'ora, con un cambio che durerà fino alla fine di marzo 2026, quando si tornerà all'ora legale. Per Sanchez, tutto questo non ha più senso. "Come sapete, questa settimana si torna a cambiare orario, un'altra volta. Non vedo alcun senso. E se si considerano i sondaggi che coinvolgono spagnoli e europei, la maggioranza è contraria al cambio di orario", dice il primo ministro iberico in un video pubblicato sui social. "La scienza ci dice che aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita delle persone. E' un dibattito in corso da tempo, il Parlamento europeo 6 anni fa ha votato per porre fine al cambio di orario", aggiunge. "Oggi -annuncia Sanchez- il governo spagnolo farà valere questo voto e proporrà all'UE, in sede di Consiglio Energia, di porre fine al cambio stagionale dell'ora nel 2026 e chiederà che venga messo in atto il relativo meccanismo di revisione".

