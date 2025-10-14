Kyrgios, niente ritiro: “Agli Australian Open ci sarò”. Poi attacca… Murray

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios punta gli Australian Open e, per una volta, non attacca Jannik Sinner. Nel mirino del tennista australiano, che ormai fa parlare di sé più sui social che per i suoi colpi in campo, è finito, un po' a sorpresa, Andy Murray. L'ex giocatore britannico, che oggi ha iniziato la sua carriera da allenatore con una breve parentesi insieme a Novak Djokovic, avrebbe rifiutato di presenziare al podcast di Kyrgios, scatenando le ire di Nick. "Non so nemmeno io se lo considero ancora un amico, al massimo un collega", ha detto l'australiano al podcast Unscripted, "prima eravamo sicuramente molto uniti, mi ha sostenuto in alcuni momenti difficili. Ora però non ci parliamo più". Il pomo della discordia, a quanto pare, è stato proprio il podcast di Kyrgios: "Lo volevo come ospite in un episodio, ma mi ha risposto con distacco. Dovevo dirgli: 'Fratello, trova un po' di tempo'". La stagione di Kyrgios è stata fortemente condizionata dagli infortuni: "Ora mi sto solo allenando e ogni tanto gioco qualche partita, ma non tornerò in campo per ora. La stagione è quasi finita". Obiettivo dell'australiano, scivolato 661 posto del ranking Atp, rimane lo Slam 'di casa': "Penso che giocherò gli Australian Open, in un modo o nell’altro. Voglio salutare il torneo almeno un’ultima volta" Kyrgios ha parlato anche dell'ipotesi ritiro, un'opzione che, complici i tanti problemi fisici degli ultimi anni, appare sempre più vicina: "Non so quando accadrà. So però che mi sto avvicinando alla fine della mia carriera tennistica, specialmente con tutti questi infortuni. Non so quanto potrò reggere ancora".

