Karaoke per Renzi, l’ex premier canta ‘Alice’ di De Gregori con dedica al ministro Giuli

(Adnkronos) – Intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic, il leader di Italia Viva Matteo Renzi intona 'Alice', lo storico brano di Francesco De Gregori. Poi, al termine dell’esibizione, l’ex premier decide di dedicare la canzone al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nella speranza che "rimetta i soldi per la 18app".
