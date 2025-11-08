News

Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Juventus torna in campo nel derby della Mole. Oggi, sabato 8 novembre, il club bianconero sfida il Torino – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium nell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio interno contro lo Sporting Lisbona, gara finita 1-1 in Champions League, mentre in campionato ha battuto la Cremonese per 2-1 nell’ultimo turno. Per quella di Baroni invece pareggio per 2-2 a Pisa. 

 

La sfida tra Juventus e Torino è in programma oggi, sabato 8 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti 

Torino (4-2-3-1): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni 

 

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il derby sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

 

sport

