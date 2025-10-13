News

Juve, nuovo stop e operazione per Bremer: ecco quando tornerà a disposizione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nuovo problema non da poco per la Juventus e per Igor Tudor. Gleison Bremer è costretto a fermarsi e starà fuori per almeno 4-6 settimane. In seguito ai fastidi accusati nelle ultime settimane con i bianconeri, il difensore brasiliano si è sottoposto in mattinata a un controllo a Lione con il professor Sonnery-Cottet. Per il centrale, si tratta di lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: ora dovrà sottoporsi a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. 
Quando tornerà in campo Bremer con la Juve? Il centrale bianconero potrebbe rientrare tra i convocati in vista della doppia sfida in casa contro Cagliari e Udinese. Tudor dovrà dunque gestire l'emergenza in difesa e fare a meno del brasiliano nelle prossime settimane.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

A 10 anni dall’alluvione, Rummo celebra una storia...

Riscaldamenti al via il 15 ottobre, per le...

Nuoto: maltempo non rovina la festa, Golfo Aranci...

Rapper Faneto sotto accusa, l’ex fidanzata pubblica foto...

Re Carlo riceverà Steinmeier a Windsor, a dicembre...

Imprese, Catastini (Fondazione Maire): “Migranti e rifugiati risorsa...

Festa del Cinema di Roma, Cusenza (Acea): “Ideale...

Imprese, Di Amato (Maire): “Servono maestranze qualificate per...

Annalisa saluta il fan e lui la ignora,...

Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte...