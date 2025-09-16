News

Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
L'Italia scende in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, martedì 16 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta il Belgio – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella seconda giornata della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno già battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, risultato che li ha proiettati al primo posto del gruppo F a 3 punti e a pari merito proprio con il Belgio. L'Italia arriva al torneo da campione in carica e dovrà difendere il titolo vinto nel 2022.  Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, per la Russia i droni sono la...

Juventus-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla...

Champions League, partite delle italiane e programma della...

Bonus e sussidi, incentivi d’autunno valgono 2,1 miliardi:...

Mondiali atletica, quarta giornata: programma e dove vedere...

Come nasce un’illusione ottica? Scienziati svelano il mistero

Temptation Island, Rosario dice ‘addio’ a Lucia e...

Temptation Island, il triangolo Valerio-Sarah-Ary: il colpo di...

Media: “Carri armati israeliani entrati a Gaza City,...

Charlie Kirk, la confessione del killer in chat:...