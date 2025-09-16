Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

L'Italia scende in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, martedì 16 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta il Belgio – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella seconda giornata della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno già battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, risultato che li ha proiettati al primo posto del gruppo F a 3 punti e a pari merito proprio con il Belgio. L'Italia arriva al torneo da campione in carica e dovrà difendere il titolo vinto nel 2022. Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv. —[email protected] (Web Info)