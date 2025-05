Isola dei famosi non va in onda stasera, al suo posto il concerto de ‘Il Volo’

(Adnkronos) – L'isola dei famosi non andrà in onda questa sera, martedì 19 maggio, a causa di un cambio di programmazione. Il reality show, condotto da Veronica Gentili, slitta di due giorni: la prossima puntata, infatti, andrà in onda mercoledì 21 maggio, in prima serata su Canale 5. I naufraghi lasceranno spazio allo show de Il Volo, 'Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo' che torna, dopo il grande successo delle scorse edizioni, stasera in prime-time su Canale 5. Saranno tre le serate evento con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. La prima serata, quella di oggi, sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico. Tanti gli ospiti d’eccezione della prima puntata: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello e Eros Ramazzotti. —[email protected] (Web Info)