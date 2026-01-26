News

Iran, Tajani: “Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste” in Iran “impongono una risposta chiara. Giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati”. Così in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 

“Esprimo il mio apprezzamento per questa importante dichiarazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani”, ha commentato in un post su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, che ha poi esortato “nuovamente l’Ue a prendere la decisione morale necessaria di designare le Guardie Rivoluzionarie dell’Iran come organizzazione terroristica”. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Arte, a Faenza nasce la Galleria Marta, sede...

Alcaraz mima i crampi agli Australian Open, presa...

Freddo artico negli Usa, gli spaghetti si congelano...

Maltempo, siamo in un lungo tunnel perturbato: mercoledì...

Australian Open, medico-fisiatra: “Sinner ai quarti grazie a...

F1, al via una collaborazione tra Indra Group...

Sinner e i crampi, Cahill: “Jannik fortunato, ma...

Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro,...

Stop a gas russo da 2027: via libera...

Darderi, la racchetta lanciata contro Sinner e la...