Iran, calciatrice in lacrime in conferenza stampa: “Siamo preoccupate per i nostri cari”

(Adnkronos) – “Ovviamente siamo tutte molto angosciate per quello che sta succedendo in Iran, preoccupate per le nostre famiglie, i nostri cari”. Sara Didar, calciatrice iraniana, ha parlato così – in conferenza stampa – del conflitto e dei disordini politici e militari in corso nel suo Paese, prima della partita di Coppa d’Asia femminile contro l’Australia. Il toccante messaggio dell’attaccante 21enne ha fatto in poche ore il giro del mondo.

Didar ha poi chiuso con poche parole e grande emozione il confronto con i giornalisti: “Spero davvero che il mio Paese possa avere buone notizie in futuro. E spero che il mio Paese possa restare forte e vivo”.

